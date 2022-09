Campanha de vacinação antirrábica entra na última semana de mobilização em Salvador

A Campanha de Vacinação Antirrábica entra na última semana de prorrogação da mobilização em Salvador. A estratégia finaliza na próxima sexta-feira (30) e, até o momento, aproximadamente 194 mil cães e gatos foram vacinados, ultrapassando 100% da meta estabelecida no município.

A oferta da vacina durante a mobilização acontece em 100 postos de saúde e com duplas volantes de agentes de endemia que percorrem as ruas da capital de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 14h. A lista completa dos locais está disponível no site www.saude.salvador.ba.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura, além do canal Fala Salvador 156 e pelo telefone do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), no número (71) 3611-7331.

Devem ser imunizados animais a partir dos três meses de idade, exceto os que estiverem doentes. Após o encerramento da campanha, a vacina antirrábica permanecerá sendo ofereciodas nas unidades de saúde, pois se trata de um imunizante de rotina na capital. O último caso de raiva humana em Salvador foi registrado em 2004.