Campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos termina neste sábado (17)

Se você ainda não vacinou seu cão ou gato contra a raiva, pode pegar a coleira ou a caixinha de transporte e procurar o posto mais próximo. A campanha de vacinação antirrábica será encerrada neste sábado (17) em Salvador.

É possível vacinar seu bichinho de estimação em 100 diferentes postos de saúde da capital (clique no link para ver a lista completa). Além disso, duplas de agentes de endemia percorrem diferentes pontos da cidade de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ofertando o imunizante. É necessário que ele esteja saudável e tenha idade superior a três meses de vida.

Antes de chegar ao fim, a campanha terá ainda o seu Dia D, que terá programação divulgada nos próximos dias. Ainda não há informações se haverá esquema de drive-thru.

A meta da campanha é vacinar 190 mil cães e gatos na cidade. Até o momento, 150 mil deles já foram vacinados, o que corresponde a 78%. “Estamos confiantes que conseguiremos proteger ao máximo nossos animais, já que montamos toda uma estrutura com o apoio fundamental dos agentes para intensificar o acesso a essas doses como o drive, os pontos fixos aos finais de semana, as duplas volantes percorrendo ruas da cidade”, informa o titular da SMS, Décio Martins.

Mais informações sobre a vacinação poderão ser consultadas pelo número 156, que é do canal Fala Salvador, ou pelo telefone do Centro de Controle de Zoonoses, (71) 3611-7331.

O último caso de raiva humana em Salvador foi registrado em 2004. “A vacinação é a principal medida de prevenção da raiva, que é uma zoonose com 100% de letalidade. Por isso é importante que a população procure os postos. Nos últimos anos, Salvador registrou casos confirmados de raiva em morcegos, com isso, os cães e gatos de estimação ficam vulneráveis ao contato”, explica a chefe do setor de raiva do CCZ, Danielle Dantas.