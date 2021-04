Campanha de vacinação contra a gripe começa nesta segunda (12)

Começa na segunda-feira (12) a Campanha de Vacinação Contra a Gripe. A ação nacional é coordenada pelo Ministério da Saúde. Além de evitar complicações decorrentes da gripe causada pelo vírus, a vacinação ganha ainda mais importância no momento.Com diversos estados com leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) lotados e filas de espera em função da pandemia do novo coronavírus, a iniciativa também é importante para evitar uma sobrecarga nos sistemas de saúde.

De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), a meta é imunizar 90% do público-alvo no estado, formado por cerca de 5,1 milhões de pessoas. De acordo com estratégia definida pelo Ministério da Saúde, a vacinação acontecerá de forma escalonada:

Primeira etapa (12/04 a 10/05) – crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, trabalhadores de saúde e povos indígenas;

Segunda etapa (11/05 a 08/06) – idosos com 60 anos ou mais e professores das escolas públicas e privadas;

Terceira etapa (09/06 a 09/07) – pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

O secretário de saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, orienta a população a estar atenta neste momento em que duas campanhas de vacinação estarão acontecendo simultaneamente. “É importante observar que parte dos grupos prioritários coincide com os grupos de risco para vacinação contra covid-19 e é necessário haver um intervalo mínimo de 14 dias entre as duas vacinas”, ressalta o secretário.

A médica infectologista Adielma Nizarala explica como a população deve buscar as imunizações. “A gente orienta que, se a pessoa precisa tomar duas vacinas, que evite fazer isso em um intervalo menor do que 14 dias. Esse é o período em que quem se vacinou pode ter algum efeito colateral, então pedimos esse espaço de tempo para que seja seguro de identificar e analisar qualquer reação, distinguindo qual vacina a provocou”, destaca.

A infectologista ainda afirma que quem faz parte do público-alvo das duas campanhas de vacinação deve priorizar a da covid-19. “A gente indica que se tome, preferencialmente, a vacina da covid-19 primeiro porque, neste momento, é essa doença que está causando mais quadros graves e mais óbitos. Aí depois a pessoa espera 14 dias e vai se vacinar contra a gripe sem nenhum problema”, coloca. Para quem tomou a vacina de Oxford, que exige um intervalo de três meses entre as duas doses, Adielma diz que também não há problema em tomar a vacina da gripe nesse intervalo de tempo. “Não precisa esperar tomar a segunda dose contra a covid para ser imunizado contra a gripe, só precisa manter a diferença dos 14 dias entre uma aplicação e outra”, completa.

A prefeitura de Salvador ainda não informou quais serão os horários e pontos de vacinação da campanha de imunização na capital.