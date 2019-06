Campanha do MEC em que aluna negra é substituída por branca é acusada de racismo

Uma campanha do Ministério da Educação sobre o ProUni está sendo acusada de racismo por usar sobreposições de imagens de negros e brancos. Na campanha, uma mão branca com o diploma em mãos aparece sobreposta sobre uma jovem negra.

Os anúncios foram publicadas nas páginas do ministério no Twitter, Facebook e Instagram.

Internautas dizem que o diploma promove o embranquecimento do estudante. "Segundo o mec com o diploma você embranquece!", comentou uma internauta no Facebook.

"Ao que entendi,uma mulher negra tem a oportunidade de se tornar um homem branco com diploma de nível superior, estudando em universidade particular com bolsa do PROUNI. Exclui logo essa peça publicitária e demite o responsável", cobrou outro.

Em nota, o MEC afirmou que o objetivo da campanha é demonstrar que existem oportunidades para todos. "A intenção é enfatizar que as oportunidades são iguais para todos os candidatos e a linguagem escolhida foi a sobreposição de imagens que demonstram a variedade de cor, raça e gênero", disse o ministério.

Confira a nota completa:

"A campanha tem por finalidade informar aos estudantes, que realizaram a prova do Enem, que eles terão oportunidade de utilizar a nota do exame para ingressar em universidades públicas e particulares por meio do SISU, ProUni e FIES.

A intenção é enfatizar que as oportunidades são iguais para todos os candidatos e a linguagem escolhida foi a sobreposição de imagens que demonstram a variedade de cor, raça e gênero.

Os cards produzidos para divulgação dos programas seguem a mesma linha publicitária para todas as peças da campanha".