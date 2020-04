Campanha doará cestas básicas para famílias do Bairro da Paz

A Santa Casa da Bahia lançou uma campanha para ajudar às famílias atendidas em seus projetos sociais no Bairro da Paz. Com as unidades fechadas por conta da pandemia do novo coronavírus, a instituição está promovendo a doação de cestas básicas para garantir refeições para jovens, adultos e idosos que são recebidos nos seus seis Centros de Educação Infantil e no Programa Avançar.

“Somente com o atendimento às crianças, chegamos a servir mais de 3 mil refeições por dia. Com o fechamento temporário das nossas creches e os desafios econômicos que já estamos enfrentando, como o adiamento de eventos no cerimonial da Santa Casa, que geram uma importante parcela da renda dos projetos sociais, estamos fazendo este apelo aos cidadãos baianos”, disse Lícia Valente, gerente de Ação Social da Santa Casa da Bahia.

Os Centros de Educação Infantil oferecem gratuitamente educação em período integral, cinco refeições diárias, orientação nutricional, acompanhamento psicológico, atendimento odontológico, aulas de balé e capoeira para crianças com idades entre 2 e 5 anos. As famílias também recebem atendimento, com visitas domiciliares regulares e atenção da rede de assistência psicossocial ofertada aos alunos.

O Programa Avançar, por sua vez, reúne projetos de qualificação, promoção social, incetivo à cidadania e protagonismo juvenil para mais de 2.000 crianças, adolescentes, adultos e idosos.

A Santa Casa soma 18 anos de atividades ininterruptas no Bairro da Paz, contabilizando mais de 100 mil atendimentos à comunidade.

Para doar, os dados bancários são:

Banco do Brasil

Agência 3429-0

Conta Corrente 6708-3

Banco Bradesco

Agência 2864

Conta Corrente 1511-3

Banco Santander

Agência 3041

Conta Corrente 13000867-5

Caixa

Agência 0061-0

Operação 003

Conta Corrente 1573-0

O CORREIO compartilha boas ideias e atitudes de pessoas e empresas dispostas a fazer a diferença para, juntos, superar a tormenta da pandemia de coronavírus. Tem uma boa história? Compartilhe com a gente.