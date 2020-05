Campanha doará três mil botijões para mães de comunidades de Salvador

Três mil botijões de gás serão doados para mães que moram em comunidades de Salvador, como Vale das Pedrinhas e Nordeste de Amaralina. A campanha tem como objetivo ajudar essas mulheres com um insumo essencial na alimentação das famílias, além de prestar uma homenagem a elas no período do Dia das Mães.

A iniciativa é da Supergasbras em parceria com a CUFA – Central Única das Favelas. Ao todo, a ação dará 30 mil botijões de 13kg de gás para as integrantes do projeto Mães da Favela em todo o Brasil. A entrega começou nesta sexta-feira (8) e acontecerá ao longo da semana que vem.

“Desde o início da pandemia, buscamos uma parceria que nos ajudasse a estruturar uma ação que gerasse um impacto real nas comunidades mais afetadas pelo isolamento social, necessário para conter o avanço do vírus. Com a CUFA, encontramos uma instituição com um projeto estruturado e uma atuação que auxilia comunidades há 20 anos. Com a doação dos botijões, garantimos para essas famílias a energia essencial que será utilizada em uma das principais necessidades de todo ser humano: a alimentação. Só temos a agradecer pela possibilidade de ajudar nesse momento”, declarou Julio Cardoso, presidente da Supergasbras.

O Mães da Favela é um programa integrante do projeto CUFA Contra o Vírus, que já distribuiu quase 800 toneladas de alimentos e produtos de higiene no Rio de Janeiro, além de 7 mil toneladas em todo Brasil, nos 26 estados e Distrito Federal.

“Ficamos extremamente felizes em firmar essa parceria com a Supergasbras e trazermos mais um alento para essas mães em momento tão difícil. As mães receberão uma doação essencial para cozinharem e alimentarem suas famílias. Só temos a agradecer a parceria”, afirmou Celso Athayde, fundador da CUFA.