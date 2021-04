Campanha incentiva doação do IR para o Hospital Martagão Gesteira

Uma campanha em prol do Hospital Martagão Gesteira foi lançada em parceria pelo Bussiness Bahia com o Sescap, com intenção de conscientizar empresários, executivos e profissionais liberais do estado para a possibilidade de destinar 3% do Imposto de Renda para a unidade médica.

A ideia é esclarecer aos contribuintes sobre como fazer essa doação de forma simples, sem nenhum ônus adicional. Segundo Carlos Falcão, líder do Business Bahia, a campanha permanecerá durante todo mês de abril, e o foco será ajudar o Martagao na reforma da enfermaria do HMG, com o projeto quarto mágico.

Veja: