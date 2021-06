Foto: Divulgação

A campanha Made In Bahia comemora um ano desde que foi lançada pelo grupo Business Bahia. A ação, que tem o objetivo de conscientizar o consumidor da importância de adquirir produtos e serviços locais, teve um alcance estimado de 8 milhões de pessoas.

Centenas de empresas, dezenas autoridades e líderes empresariais aderiram ao projeto do selo Made in Bahia, que se transformou em lei aprovada na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A campanha está completando um ano, e para celebrar essa data várias ações estão sendo organizadas pelos membros do Business Bahia e pela agência Salva.

"O espírito do Made in Bahia é a união de todos em prol da economia baiana, gerando riqueza e empregos em nosso Estado” afirma Carlos Falcão, líder do Business Bahia.