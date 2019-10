Campanha mobiliza doações para projetos educacionais no Baixo Sul da Bahia

A Fundação Odebrecht lançou a campanha 2019 do Tributo ao Futuro. Com o tema “Unindo pessoas que acreditam nas pessoas”, a iniciativa completa 15 anos, mobilizando doações para projetos educacionais voltados à formação e inclusão socioprodutiva de adolescentes.

Os projetos promovem a educação para o Desenvolvimento Sustentável, com geração de renda, por meio do fortalecimento da agricultura familiar e a utilização responsável dos recursos naturais. As ações são executadas pelas Casas Familiares do Baixo Sul da Bahia - escolas reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e certificadas pelo Programa de Escolas Associadas da Unesco.

Até o dia 6 de dezembro, qualquer pessoa pode doar. Para participar, basta acessar o site da campanha, realizar o cadastro, escolher o projeto que deseja apoiar e efetuar a contribuição. Além do site, a doação pode ser realizada pelo WhatsApp, no número (71) 99699-6397, ou através do e-mail tributoaofuturo@odebrecht.com.

Thiago Maciel, responsável pelo Tributo ao Futuro na Fundação Odebrecht, explica que os recursos mobilizados vão diretamente para os Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

“É um processo totalmente seguro e transparente. Os Fundos que recebem os recursos doados são administrados pelos Conselhos Municipais, formados por representantes do poder público e da sociedade civil, responsáveis por deliberar, acompanhar e fiscalizar de que forma os recursos estão sendo aplicados”, afirma.

Ao longo desses 15 anos, aproximadamente 50 mil adolescentes e famílias já foram direta ou indiretamente beneficiados. Em 2018, mais de 5,3 mil pessoas fizeram doações para que os resultados fossem alcançados no primeiro semestre de 2019: 327 alunos seguem em formação nas Casas Familiares e mais de 200 ações multiplicadoras já foram realizadas pelos estudantes em formato de seminários, palestras e dias de campo para disseminação de conhecimentos e novas técnicas agrícolas às comunidades.