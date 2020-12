Campanha Natal sem Fome 2020 recebe 500 perus doados pela Seara

A campanha Natal sem Fome, uma das maiores campanhas de solidariedade do país, realiza este ano sua 28ª edição. Nesta quarta-feira (2), das 9h às 12h, a Ação da Cidadania Contra a Fome – Comitê Salvador vai receber 500 perus enviados pela Ação da Cidadania - Comitê Nacional, que serão distribuídos para mais de 20 instituições sociais.

O local da chegada e das entregas será na sede da Liga do Bem, na Rua Manoel Antônio Galvão, em Pituaçu. Os perus foram doados pela Seara, que enviou 3,5 mil perus para cidades do Nordeste.

A campanha segue até o dia 23, quando se dá início à distribuição dos alimentos às famílias carentes. Por conta da pademia do novo coronavírus, estão sendo instalados postos de arrecadação das doaçãoes em locais como supermercados, academias, farmácias e empresas.

Para marcar a ação, os músicos Xande de Pilares, Mosquito e Gilson Bernini fizeram a música Quem tem fome, tem pressa, que foi gravada por 28 artistas da música brasileira como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Anitta, Alcione, Nando Reis, Criolo, Emicida e Ivete Sangalo. O clipe da música pode ser assitido através das redes sociais da campanha.

O lançamento do Natal sem Fome 2020 aconteceu no dia 18 de outubro, na sede das Obras Sociais de Irmã Dulce (Osid), quando foi feita uma doação de uma tonelada de alimentos e 100 kits de higiene, em homenagem ao primeiro ano de canonização de Santa Dulce dos Pobres.

A Ação da Cidadania Contra a Fome – Comitê Salvador está coordenando e realizando no estado da Bahia a Campanha Natal sem Fome 2020, com o apoio da ONG Liga do Bem, em uma parceria que já acontece a três edições do Natal sem Fome. A parceria também se estendeu à campanha Ação contra o Corona, que ocorreu de março a setembro, com a ajuda no armazenamento e na distribuição das doações. Nesta ação, em todo o país, foram arrecadados R$ 30 milhões, que foram revertido em oito mil toneladas de alimentos, equivalentes a 800 mil cestas básicas, e 800 mil kits de higiene distribuídos em 26 estados e no Destrito Federal, atendendo a mais de 2 milhões de pessoas.

A Campanha Natal sem Fome tem a parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e a WFP Programa Alimentar Mundial, que acabou de ganhar o Prêmio Nobel da Paz 2020.