Campanha Salvador Solidária e AME Digital firmam parceria

O Salvador Solidária é uma campanha que tem o objetivo de arrecadar doações de pessoas físicas, empresas e instituições para o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), criado pela Prefeitura para apoiar a ampla frente de ações assistenciais à população carente na aquisição de cestas básicas, materiais para higiene pessoal, fraldas geriátricas, máscaras de proteção, álcool em gel 70%, entre outros insumos. Neste esforço, a campanha ganha mais um parceiro, a AME Digital (www.amedigital.com).





A AME é uma fintech e plataforma de negócios mobile criada para simplificar a maneira como as pessoas e empresas se relacionam com o dinheiro. Além de possibilitar o pagamento via celular com uso do QR Code, a Ame também apresenta o cashback, benefício no qual uma parte do dinheiro de todas as compras volta para a conta Ame do cliente. "Essa é uma parceria importante nesse momento, onde toda a gestão está engajada nos cuidados com a saúde e na assistência social, precisamos cuidar das pessoas, iniciativas como essa vem somar a todo o investimento e energia que a prefeitura vem fazendo no combate a pandemia”, ressalta o prefeito ACM Neto.



Com o app Ame Digital é possível fazer pagamentos de contas e boletos bancários, compra de cartão de transporte, recarga de celular e depósito de dinheiro em espécie. Além de tudo isso é possível fazer doações através da plataforma e ter os benefícios de retorno que a AME oferece. “Agora a plataforma pode ser usada para as doações ao Salvador Solidária. Tanto os soteropolitanos, como toda base de cadastrados da AME em todo Brasil, tem mais essa facilidade de participar da campanha e ao mesmo tempo receber benefícios”, acrescenta Isaac Edington, presidente da Saltur.