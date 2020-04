Campanha 'Salvador Solidária' ganha parceria da CDL Salvador e FCDL Bahia

A campanha Salvador Solidária, criada para ajudar a população no combate aos efeitos da crise provocada pelo novo coronavírus, ganhou reforços de peso: a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Salvador e a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado da Bahia (FCDL-BA).

Ambas se juntaram à campanha lançada pela Prefeitura de Salvador. O projeto consiste em uma plataforma online para doações em dinheiro, que será utilizado para comprar cestas básicas, fraldas geriátricas, máscaras de proteção e álcool em gel 70%. A doação pode ter qualquer valor e deve ser feita pelo site salvadorsolidaria.com.br.

O valor também será destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), criado para financiar ações assistenciais para a população carente. A meta inicial é conseguir R$ 300 mil até o dia 14 de junho.

"A Prefeitura já pretende doar 200 mil cestas básicas por mês e essa rede de solidariedade tem como objetivo engajar a sociedade para que possamos ampliar a quantidade de insumos e beneficiários. Agradecemos, inclusive, a todos que estão participando dessa rede, sejam empresas, entidades, artistas e cidadãos comuns", declara o prefeito ACM Neto.

“Assim que soubemos da iniciativa, fizemos questão de participar e fazer nossa parte, tanto com uma doação quanto com a adesão à rede de apoio. É um momento em que a cidade precisa da união de esforços pra gente passar por essa crise com o mínimo possível de danos. É momento de unir forças em prol do coletivo”, disse Alberto Nunes, presidente da CDL Salvador.

Além da população em geral, a campanha conta com outros importantes reforços, como a adesão de empresas, entidades e artistas a exemplo de Daniela Mercury, Claudia Leitte, Márcio Victor, Lore Improta e Tayrone.

