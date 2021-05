Campanha 'Solidariedade que Transforma' arrecada doações para instituições baianas

A campanha “Solidariedade que Transforma”, realizada pela Kroton, empresa de ensino superior do grupo Cogna, arrecada alimentos e itens de higiene para serem doados para mais de 100 instituições beneficentes em todo o Brasil. Através da ação, 126 unidades das marcas Anhanguera, Fama, Pitágoras, Unic, Uniderp, Unime e Unopar serão pontos de coleta para as pessoas interessadas em fazer doações até o dia 21 de maio.

Como marco do início da camapanha, a Kroton fez a doação de 10 toneladas de alimentos em cestas básicas para a Cruz Vermelha Brasileira, uma das principais instituições de ajuda humanitária do mundo, com presença em 21 estados no Brasil.

Em Salvador e Lauro de Freitas, os pontos de coleta estão localizados na Unime Salvador, Unime Lauro de Freitas e na Unopar Salvador. As entidades que receberão as doações são Lar Fabiano de Cristo e OSID (Obras Sociais Irmã Dulce), em Salvador, e ACCABEM (Associação Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes), em Lauro de Freitas.

Veja abaixo o endereço e horário de funcionamento dos pontos de coleta em Salvador e Lauro de Freitas: