Campanha vai arrecadar em shoppings agasalhos para moradores de rua

Com chuvas e tempo mais frio, o inverno de Salvador é um momento especialmente duro para quem vive em situação vulnerável nas ruas. Por conta disso, a Enashopp, administradora de shoppings e empreendimentos empresariais, fez uma parceria com a associação SSA Invisível para coletar doação de agasalhos para essa população. A campanha começa na segunda (2) e terá postos de coleta nos shoppings Barra, Itaigara, Paseo e Piedade. Poderão ser doados agasalhos, lençóis, cobertores, roupas, meias, calçados, entre outros itens em estado conservado de uso.

A campanha foi batizada de O Amor não é Invisível. "Vamos aproveitar a estrutura e o fluxo de frequentadores nos shoppings que administramos para que o volume de doações possa ser potencializado”, destaca Mirela Gedeon Cubilhas, diretora da Enashopp. Para Lucas Gonçalves, idealizador da associação SSA Invisível, será uma excelente oportunidade para muitas pessoas também conhecerem esse trabalho e saberem como contribuir. “Precisamos justamente dar visibilidade a essas pessoas, muitas vezes esquecidas pela sociedade e poder público, para que tenham uma vida mais digna”, afirmou.

A SSA Invisível é uma associação sem fins lucrativos que promove a exposição de pessoas socialmente “invisíveis”, em situação de rua em Salvador-BA, por meio da contação de suas histórias em uma conta no Instagram (@ssainvisivel_). O objetivo do grupo é criar condições necessárias para garantir a efetiva proteção dos Direitos Humanos, além de contribuir para que tais pessoas tenham visibilidade social. A associação conta com uma equipe de 60 voluntários, entre psicólogos, arquitetos, advogados, assistente social, administradores, pequenos empresários, além de estudantes.

Em Salvador, segundo o Projeto Axé, existem cerca de 20 mil pessoas em situação de rua, pessoas que tem em comum as ruas como forma de sobrevivência.

Serviço:

O quê – Campanha de agasalhos “O Amor não é Invisível”

Quando – A partir de 2 de agosto, segunda-feira

Onde – As doações podem ser feitas nos seguintes locais:

Shopping Barra / Praça Central Euvaldo Luz, ao lado da escada panorâmica (térreo)

Shopping Itaigara / Próximo ao SuperBompreço (térreo)

Shopping Paseo / Em frente à Alpha Fitness (2º piso)

Shopping Piedade/ L2