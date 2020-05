Campanha vai arrecadar recursos para setor de oncopediatria da Santa Casa na Bahia

Até o próximo dia 3 de setembro, a campanha Sorte Acelerada, iniciativa do Instituto Ronald McDonald, vai arrrecadar recursos para beneficiar projetos que combatem o câncer infantojuvenil. Na Bahia, a Santa Casa de Misericórdia é uma das instituições beneficiadas pelo projeto. Na prática, serão vendidos cupons eletrônicos no valor de R$ 10 - quem compra, concorre a um carro 0km da Hyundai. O valor arrecadado será aplicado pela Santa Casa para promover melhorias no ambulatório de oncologia pediátrica do Hospital Santa Izabel, que atende crianças e adolescentes de todo o estado. Interessados em colaborar devem acessar o site www.sorteacelerada.org.br/compraonline.

Para dar início à compra, o doador deve escolher a instituição que deseja ajudar, como a Santa Casa, por exemplo, e seguir o passo a passo. Quem contribuir com a campanha passa a participar, automaticamente, de sorteio realizado pela Loteria Federal para ganhar um carro 0km.

Segundo o provedor da Santa Casa da Bahia, José Antônio Rodrigues Alves, a necessidade de fortalecer a qualidade do atendimento oncopediátrico do Hospital Santa Izabel se faz ainda mais presente durante o enfretamento da pandemia do novo coronavírus.

“Nosso objetivo é garantir maior eficácia e segurança no tratamento que prestamos a crianças e adolescentes, bem como melhorar as condições de trabalho dos nossos profissionais. Mantemos centenas de pacientes em tratamento, vindos dos 68 municípios para os quais somos referência. Além do atendimento multidisciplinar integralizado, que cobre todas as etapas do tratamento, ofertamos o atendimento psicossocial que se estende às famílias, com o suporte de casas de apoio”, afirma.

A Santa Casa de Misericórdia da Bahia tem experiência secular no atendimento à saúde dos baianos. Com o Hospital Santa Izabel, a instituição desenvolve e aplica assistência especializada e de alta complexidade. Em oncologia, a unidade oferece infraestrutura completa para o tratamento de crianças e adolescentes da capital e do interior, com consultórios ambulatoriais, ambulatório de quimioterapia, internação, UTI, transplante de medula óssea, emergência pediátrica e ampla capacidade de diagnóstico. O Santa Izabel ainda é reconhecido como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia pelo Ministério da Saúde.

“Neste momento desafiador que estamos passando, a atenção e o cuidado com as crianças, principalmente aquelas do chamado grupo de risco para a COVID-19, são fundamentais. Desde sempre, essa é a missão do Instituto”, afirma o superintendente do Instituto Ronaldo McDonald, Francisco Neves.

No Brasil, o câncer é a enfermidade que mais mata crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA). A chance média de sobrevivência ao câncer infatojuvenil é estimada pelo INCA em 64%. Porém, as chances não são as mesmas em todas as regiões do país. Enquanto as chances médias de sobrevivência nas regiões Sul são 75% e na região Sudeste são 70%, nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, elas são 65%, 60% e 50% respectivamente.