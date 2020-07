Campanha #VemProVinho2020 incentiva consumo de vinho no país

Eu e você, que gostamos de vinhos, fazemos parte dos cerca de 30 milhões de brasileiros que consomem tintos, brancos, rosés, espumantes e fortificados com certa regularidade.

Este dado da Wine Intelligence revela o quanto somos poucos, ainda que vivamos em um país produtor e com amplo acesso aos rótulos de todo o mundo. Segundo a IDEAL Consulting e a Organização Internacional do Vinho (OIV), nosso consumo per capita de vinho é de 1,9 L por pessoa, algo irrisório perto de países vizinhos, como Argentina (19,5 L) e Chile (16,9 L).

Buscando mudar esse cenário, a Pró-Vinho – entidade sem fins lucrativos engajada em divulgar a cultura enófila no país – criou a campanha #VemProVinho2020. A ideia é que entre os dias 20 e 26 de Julho, profissionais, empresas, bares, restaurantes, produtores, distribuidoras e importadoras criem ações conjuntas para fomentar o consumo da bebida de maneira responsável.

“Será uma ótima oportunidade para o consumidor provar vinhos diferentes e ampliar seu conhecimento, já que as promoções prometem tornar muitos rótulos mais acessíveis”, afirma Marcio Marson, coordenador da Pró-Vinho. A hashtag #VemProVinho2020 poderá ser acessada via instagram por todos os que desejem acompanhar as ações nacionais.

Ao longo das próximas colunas devo trazer uma seleção das melhores ações comerciais, lives e degustações da campanha, bem como a programação que vai acontecer no meu próprio instagram, o @paulatheotonio. E se você quer fazer sua parte, acesse www.provinho.org.br/divulgue-esta-ideia/.

LIVE | Terroir: Alentejo

Patrícia Peixoto, enóloga da Casa Snata Vitória (Foto: Divulgação)

E para trazer um esquenta, converso nesta quinta-feira (09), às 18h, com a enóloga da Casa Santa Vitória, Patrícia Peixoto. Vamos falar sobre o terroir do Alentejo e sua expressão nos rótulos da vinícola, pertencente ao Grupo Vila Galé. Os vinhos da marca estão disponíveis nos hotéis Vila Galé Marés (Praia de Guarajuba) e Vila Galé Salvador (Ondina). Patrícia é natural de Braga, já atuou nas regiões do Douro e dos Vinhos Verdes e, desde 2006, dirige a produção na Casa Santa Vitória.

Vinho por um ano



Que tal ganhar 72 garrafas de vinho (!) de 26 regiões produtoras diferentes do Brasil? Para concorrer a este super prêmio proposto pela Associação Brasileira do Vinho (ABE), grave um vídeo de até 1 minuto falando da sua relação com a bebida nacional. Em seguida publique-o no Instagram com a hashtag #euamovinhobrasileiro e siga o perfil @associacaobrasileiradeenologia. O sorteio será no dia 20 de julho.