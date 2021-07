Campanha “Vista a camisa da diversidade: somos diversxs” tem rifa solidária

Tem vontade de contribuir com ações pela diversidade e ainda ganhar uma camisa de brinde? A campanha “Vista a camisa da diversidade: somos diversxs” sorteará 50 camisas exclusivas da campanha com a frase “Somos diversxs” escrita em braille e em alto relevo. A campanha é fruto de uma parceria entre a ONG Pontos Diversos e a marca de moda Euzaria.

A meta, segundo os organizadores, é vender todos os 100 números de cada uma das 50 rifas pelo valor de R$ 25,00. O sorteio acontece no dia 07 de agosto (dezena do 1º Prêmio da Loteria Federal). O valor arrecadado vai tornar possível a continuidade das ações da Pontos Diversos já que, com a pandemia, a ONG enfrenta desafios para garantir uma atuação mais efetiva.

Para Renata Martorelli, diretora presidente da Pontos Diversos, a iniciativa traz uma nova esperança para a sustentabilidade da organização: “Aprimoramos e investimos na nossa atuação, nas parcerias e juntos, juntas e juntes estamos co-criando este mundo melhor. Para que isso aconteça, precisamos de mais e mais pessoas engajadas em valorizar a diversidade e a inclusão. Comprando a rifa, você pode vestir a camisa, transformar vidas e gerar diversas oportunidades para transformar o mundo."

Zé Pimenta, sócio-fundador da Euzaria, fala sobre as semelhanças entre as organizações: “Somos empreendedores, sonhadores e inconformados com a realidade atual. Mas temos uma convicção: podemos sim mudar o mundo. A cada compra, um ato de solidariedade é gerado”.

“Nascemos pelo mesmo propósito de gerar transformação social e quando veio o convite de estampar essa camisa pro mundo, não pensamos duas vezes. É aquele tipo de parceria que nos mostra que estamos no caminho do amor. Com certeza, já deu certo", afirma.

A rifa pode ser adquirida a partir do site www.pontosdiversos.org . Compradores podem entrar em contato com (71) 98848-7779.

A Pontos Diversos é uma organização não governamental sem fins lucrativos que trabalha para valorização da diversidade humana e diminuição das desigualdades sociais. Os projetos sociais desenvolvidos atuam de forma intersetorial, envolvendo políticas públicas, mercado e a sociedade civil, na inclusão de pessoas no mundo do trabalho, no fomento à empresas mais diversas e inclusivas e à educação emancipadora. A EUZARIA e a Pontos Diversos se conectam no propósito de mudar o mundo a partir da expansão da consciência e inclusão de todos, todas e todes nos diversos espaços sociais.