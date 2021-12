Campeã do Nordestão Sub-20, base é a esperança do Vitória para 2022

O Vitória é conhecido por revelar grandes jogadores. Da base rubro-negra, surgiram nomes como os atacantes Hulk e Bebeto, o zagueiro David Luiz, o goleiro Dida, entre outros craques. Não por acaso, a chamada Fábrica de Talentos surge como uma das principais esperanças do clube para 2022.

Vivendo uma crise financeira há três anos e agora agravada pelo rebaixamento à Série C e a não classificação para a Copa do Nordeste, o Leão enxerga na base a chance de encontrar peças para as competições que disputará no ano que vem. Além da terceira divisão, a equipe terá pela frente o Campeonato Baiano e a Copa do Brasil.

“Tivemos, infelizmente, que cortar muitas coisas no clube, custeio, demitir funcionários. Mas, na base, a gente está fazendo esforço muito grande para manter. Entendemos que é a salvação desse clube”, disse o presidente em exercício, Fábio Mota, em entrevista coletiva na semana passada.

A campanha na Copa do Nordeste Sub-20 dá ainda mais fôlego a esse objetivo. O Vitória foi o campeão da competição no último sábado, faturando seu sexto título ao derrotar o Fluminense-PI na final por 1x0, em Pituaçu. o Leão também colocou oito jogadores na seleção do torneio: Cabral, Israel, Kayron, Ronald, Alan Pedro, Ruan Nascimento, Ronaldo Mendes e Alisson Santos.

Vários desses atletas podem aparecer no time principal em 2022. Por exemplo, o goleiro Cabral, de 20 anos. No Nordestão Sub-20, o arqueiro foi vazado três vezes em oito partidas disputadas - uma média de 0,38 gol sofrido por jogo. Ele até já estreou pelo profissional em 2021, participando de um só duelo, contra o Fluminense de Feira. Com a saída de Ronaldo e sem contratados para a posição, fica na sombra de Lucas Arcanjo.

Quem também pode ver a boa campanha render chance de voltar ao time principal é o atacante Ruan Nascimento, de 20 anos, eleito o craque da Copa do Nordeste Sub-20, com três gols em cinco jogos. Ele já fez 16 partidas no profissional do Leão e este ano foi emprestado ao Atlético-MG, onde só jogou pela base.

Há ainda os jogadores que aguardam suas primeiras oportunidades no profissional. Algumas das principais promessas são o atacante Ronaldo, de 19 anos, e o zagueiro Guilherme Kayron, de 18.

42% da base

Em 2021, sete jogadores estrearam na equipe principal e, ao todo, 22 atletas formados na Fábrica de Talentos foram usados. O número representa 42% dos 52 jogadores que entraram em campo pelo Vitória na temporada.

Entre os que estrearam, David, de 21 anos, foi o maior destaque. O atacante, que começou o ano como ponta e terminou como centroavante, foi o terceiro jogador com mais minutos em campo na temporada (3.717) - só ficou atrás do goleiro Lucas Arcanjo (4.185) e do zagueiro Wallace (4.720), dupla que também foi revelada pelo Leão. E o principal: David foi o artilheiro do rubro-negro na temporada, com 11 gols.

Outro importante jogador do Vitória em 2021 foi o lateral esquerdo Pedrinho, de 19 anos. Neste caso, não pelas estatísticas, mas por ajudar a aliviar a crise financeira ao ser vendido para o Athletico Paranaense por R$ 8,5 milhões.

Além de David, Pedrinho e Cabral, também estrearam no elenco profissional no ano: o zagueiro Marco Antônio (21 anos), o lateral direito Edi Carlos (21 anos) e os atacantes Alisson Santos (19 anos) e Hítalo (20 anos).

Não só por tradição, mas também por necessidade, o plano da diretoria rubro-negra para 2022 é usar ainda mais a base e revelar mais atletas. “A gente vai trabalhar para ser um número bem maior que o de 2021, que foi um número baixo. Nossa solução sai da base, principalmente nossa solução financeira”, afirmou Fábio Mota.