Campeão baiano com o Atlético, Thiaguinho está a caminho do Vitória

O Vitória está perto de anunciar mais um reforço vindo do Atlético de Alagoinhas. Depois de fechar com Dionísio e Miller, o Leão já tem acerto com o atacante Thiaguinho, que foi destaque do Carcará no bicampeonato do Baianão, além de vice-artilheiro da competição, com cinco gols.

O jogador será emprestado ao rubro-negro até o fim da Série C do Brasileirão, com opção de compra. A informação foi confirmada ao CORREIO por Albino Leite, presidente do Atlético de Alagoinhas.

Aos 28 anos, Thiaguinho atuou em 20 jogos nesta temporada pelo Carcará, entre Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Baianão, com seis gols e uma assistência. Três bolas na rede saíram na reta final do estadual. Foram dele os gols das vitórias sobre o Bahia de Feira na ida e volta da semi, ambas por 1x0. Depois, o atacante voltou a marcar no segundo duelo da decisão, sobre o Jacuipense.

"É gratificante demais ver a alegria dessa torcida. Saber que tudo o que a gente fez valeu a pena. Todo esforço, toda a dedicação. A gente fica feliz demais. Mais feliz ainda por saber que tudo o que a gente lutou, a gente conquistou", comemorou, em entrevista à TVE, após o título do Carcará.

No ano passado, ele começou a temporada no Icasa, onde disputou 8 partidas pelo Campeonato Cearense. Em seguida, Thiaguinho acertou com o Bahia de Feira e, com a camisa do Tremendão, participou de 22 duelos pelo Baianão e Série D, e marcou três gols. Depois, rumou para o Caucaia, onde atuou em sete compromissos.

A primeira experiência profissional do jogador foi em 2014, pelo Juazeiro. Ele também acumula passagens por Catuense, Coruripe-AL, Barbalha-CE, entre outros.

Com Thiaguinho, o número de reforços do Vitória para a Série C do Brasileirão chega a dez. Além dele, o Leão contratou o lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni, o lateral-direito Daniel Bolt, os zagueiros Rafael Ribeiro e Héctor Urrego, os meias Gustavo Blanco, Dionísio, Léo Gomes e Miller e o atacante Santiago Tréllez.