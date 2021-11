Campeão olímpico, Hebert Conceição assina contrato com o Bahia

O Bahia tem um novo reforço. Dessa vez, a nova contratação não é para atuar em campo, mas para representar o Esquadrão fora dele. Torcedor declarado do tricolor, o pugilista Hebert Conceição agora faz parte, oficialmente, do time baiano. Nesta quarta-feira (17), clube e lutador assinaram contrato em cerimônia realizada na Arena Fonte Nova e que teve a participação banda Olodum e também da Didá.

No acordo firmado com o Bahia, Hebert Conceição passa a ser embaixador do Bahia. Ele vai ter a imagem atrelada ao programa de sócios e comunicação do clube.

"Hebert vai construir a história dele como novo embaixador do Esporte Clube Bahia e, quem sabe, a gente não inicie uma nova fase na qual os nossos ídolos não estão apenas dentro de campo, mas em outros esportes, nos ringues, na rua. Tenho certeza de que estamos começando uma história, trazendo o torcedor cada vez mais para o lugar de fala", disse o presidente Guilherme Bellintani.

Hebert, por sua vez, agradeceu o convite e garantiu que vai representar o torcedor tricolor. "O Bahia é a minha paixão de infância, desde que acompanho futebol, através do meu pai, me tornei Bahia. Quando eu cheguei em Tóquio tive um contato maior com o meu clube do coração, me senti acolhido e isso teve importância na minha concentração. Isso aqui hoje é como se fosse um casamento com uma namorada de infância (risos). Fico feliz do Bahia acreditar em mim, sou torcedor, não abro mão da minha carteirinha, tenho meus momentos em que ajo com a emoção. Quero aproveitar esse momento da melhor maneira possível, agradecer a todos os torcedores, todo o carinho que recebo deles. Que essa parceria seja duradoura. Estamos vivendo um momento delicado, final de Campeonato Brasileiro, mas o Bahia acreditou em mim como uma solução. Espero ajudar principalmente na aquisição de novos sócios", disse Hebert Conceição.

"Eu fui pego de surpresa, fiquei muito feliz, o Bahia é um clube inclusivo, que representa o clube do povo. E eu, como soteropolitano, negro, me sinto parte desse povo também", completou.

Olodum e Didá estiveram na oficialização da parceria entre Bahia e Hebert (Foto: Felipe Oliveira/ EC Bahia)

Baiano de Salvador, Hebert Conceição conquistou a medalha de ouro durante os Jogos Olímpicos de Tóquio em agosto desse ano. A cada triunfo, o pugilista fazia declarações de amor ao Bahia. No retorno ao Brasil, Hebert mostrou ainda mais o seu carinho ao Esquadrão, marcando presença em jogos e treino.

De acordo com o presidente do Bahia, a parceria entre clube e atleta pode ser um passo para que, em um futuro próximo, o Esquadrão volte a ter modalidades olímpicas. O dirigente, no entanto, alerta, que o tricolor quer fazer esse movimento de forma estruturada e em condições de assumir novos projetos.