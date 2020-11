Campo da Pólvora: homem morre após cair em trilhos do metrô

Um homem morreu ao cair nos trilhos do metrô na Estação Campo da Pólvora, no centro de Salvador, por volta das 14h desta sexta-feira (20). Segundo a CCR Metrô Bahia, se trata de um caso de suicídio e a vítima ficou embaixo de um trem na Linha 1. A identidade da vítima não foi detalhada.

A Polícia Civil informou que, de acordo com informações iniciais, o homem se deitou no trilho quando viu o trem se aproximar. A 1ª Delegacia Territorial, do Barris, vai investigar o caso e já emitiu as guias de remoção e perícia.

O caso afetou a operação das vias, mas a CCR informou que a atividade já foi reestabelecida e segue normalmente. Mais cedo, os trens da Linha 1 circulavam com velocidade reduzida e intervalo maior entre as viagens. A circulação na linha 2 não foi afetada.

Em nota, a CCR Metrô Bahia lamentou o ocorrido e afirmou ter contribuido com as autoridades competentes. A 2ª Companhia Independente de Polícia Militar atendeu a ocorrêcia. O Corpo de Bombeiros e uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados.