Campo Santo tem programação para celebração do Dia de Finados

A Pastoral da Esperança e Consolação realiza a Semana de Oração pelos Falecidos, no Cemitério Campo Santo, na Federação, em celebração ao Dia de Finados. A programação, que começou no último dia 26 e segue até esta segunda-feira (2), conta com missas, celebrações da palavra e momentos de oração.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, apenas 50 pessoas poderão ter acesso à Capela Nossa Senhora da Piedade em cada uma das missas. Todas elas deverão utilizar máscaras, álcool em gel e obedecer às sinalizações no espaço. O preenchimento das vagas será por ordem de chegada.

Na segunda, a missa das 9h, que será presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, e a Oração Inter-religiosa, com lideranças de diferentes religiões, serão transmitidas, ao vivo, pelos perfis da Santa Casa de Misericórdia da Bahia no Youtube e Instagram.

Cemitérios municipais suspendem programação especial para o Dia de Finados

Quem desejar agendar a intenção para as missas, deve fazer até este sábado (31), na Capela do cemitério, das 8h às 12h e das 14h às 16h. Confira, abaixo, a programação da Semana de Oração pelos Falecidos 2020:

Sábado (31)

8h – Missa em memória das crianças assassinadas, presidida pelo cônego Lázaro Muniz;

15h30 – Missa pelos adolescentes e jovens assassinados, presidida pelo formador do Seminário São João Maria Vianney, padre Josuel Jesus da Silva.

Domingo (1º)

9h - Missa dominical em memória dos falecidos e sepultados no Cemitério Campo Santo entre os dias 25 e 31 de outubro deste ano, presidida pelo cônego Lázaro Muniz;

11h30 – Missa dominical, com intenções pelos falecidos, presidida pelo pároco da Paróquia Divino Espírito Santo (Alto das Pombas), padre Adilson Silva dos Santos;

15h30 – Missa dominical, com intenções pelos falecidos, presidida pelo cônego Lázaro Muniz.

Segunda (2)