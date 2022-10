Câncer de mama matou 50 pessoas por dia no Brasil em 2021; veja como prevenir

Dados do Ministério da Saúde indicam que, em 2021, em média, por dia, 50 pessoas morreram por causa do câncer de mama. O diagnóstico precoce e a prevenção são fatores que pode reduzir essas estatísticas e fazer com que as pessoas vivam melhor. Para falar sobre o assunto a mastologista Marcela Embiruçu e o radiologista João Rafael Carneiro (@clinica_csi) foram os convidados do programa Saúde e Bem-estar desta semana para tirar dúvidas sobre a doença e ensinar como fazer a prevenção corretamente. O programa apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier (@jorgegauthier) acontece ao vivo toda terça-feira, às 18 horas, aqui nas redes sociais do @correio24horas.