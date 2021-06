Candeias inicia vacinação de pessoas a partir de 50 anos

A Prefeitura de Candeias começou nesta quinta-feira (10) a vacinação de pessoas a partir de 50 anos, e prossegue com esse público. A vacinação na cidade acontece em dois pontos: no Ginásio de Esportes (primeira e segunda doses) e no drive-thru do Estádio David Caldeira (apenas primeira dose).



O horário de funcionamento é das 8 às 16h, de segunda a sexta-feira. Para se vacinar em Candeias é preciso apresentar documento de identificação com foto, cartão de vacinação, comprovante de residência e cartão do SUS. Além das pessoas a partir de 50 anos, Candeias ainda imuniza:



Gestantes e Puérperas (até 45 dias pós-parto)

A partir de 18 anos

Sem comorbidades

Apresentar cartão da gestante.



Caminhoneiros

De 40 a 59 anos com nome na lista enviada pela empresa.

Aqueles que são autônomos devem apresentar registro de CNPJ ou Registro da ANTT validados na Secretaria de Saúde.



Professores

A partir de 45 anos

Rede Municipal, Privada e Estadual (com nome na lista).



Público geral com comorbidades

A partir de 18 anos

Apresentar relatório ou receita médica atualizados (mínimo 06 meses de emissão).



Pessoas com Deficiência Permanente

De 18 a 40 anos

Sem BPC

Apresentar relatório ou comprovação médica da deficiência permanente.



Pessoas com Deficiência com BPC ativo

A partir de 18 anos com nome na lista.