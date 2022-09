Candeias: suspeito de matar ex-companheira é preso três anos após o crime

Equipes policiais da 20ª Delegacia Territorial (DT) de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, cumpriram, nesta quinta-feira (22), um mandado de prisão contra um homem suspeito de matar a ex-companheira Telma dos Santos, de 37 anos. A vítima desapareceu em setembro do ano de 2019.

“Uma série de evidências embasou o pedido do mandado de prisão, que foi cumprido hoje”, declarou o titular da 20ª DT/Candeias, delegado Vitor Eça.

O homem passou por exames periciais e está custodiado no Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Serrinha, à disposição do Poder Judiciário. “Seguiremos com as diligências para tentar localizar o corpo da vítima”, ressaltou o delegado.

A Polícia Civil pede à população que qualquer informação relevante sobre o caso seja informada no Setor de Investigação da delegacia, ainda que de forma anônima, ou pelo Disque Denúncia da SSP, no número 181.