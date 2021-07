Candidata derrotada no Miss Bumbum arranca faixa da vencedora: 'Roubado'

A final do Miss Bumbum 2021, na noite da segunda-feira (5), teve confusão. No concurso, as modelos Lunna LeBlanc (MG) e Juh Campos (RR) foram escolhidas como vencedoras, mas no palco uma delas teve a faixa arrancada ao vivo por uma candidata derrotada - e inconformada. Representando a Paraíba, Taty Sindey tirou a faixa, jogou no chão e falou "É roubado" em direção às câmeras.

Ela foi retirada do palco por uma segurança. A apresentadora Andressa Urach pediu desculpas a quem acompanhava - o concurso foi transmitido ao vivo no Youtube.

"Reclama com Deus", escreveu depois Lunna no Instagram. "Foram três meses de intensa preparação e é com a ajuda de muitos profissionais que hoje realizo esse sonho. Tenho muito orgulho de representar o concurso que valoriza as curvas da mulher brasileira, sem padrões e que corre atrás dos seus sonhos", acrescentou em outros posts.

Sem arrependimento

Com 115 cm de bumbum, Taty disse ao jornal Extra que não se arrepende do barraco que fez. "Arranquei para desmascarar o concurso. Todo mundo falou que essas faixas são compradas", garante. Ela disse que pagou para se inscrever e acreditava que era uma das favoritas.

"Como fui uma das mais votada no site, pensei que seria a favorita entre os jurados, o que não aconteceu, pois fui impedida de desfilar com o meu vestido de galã da apresentadora Xuxa. Então, quando ouvi no microfone que não ficaria entre as três primeiras colocadas, me achei injustiçada e tirei da segunda aquilo que julgava ser meu", acrescenta.

Taty revela que gastou R$ 20 mil no look, que investia em alusões ao Nordeste. Taty é carioca, mas escolheu concorrer como representante da Paraíba em homenagem a Juliette, campeã do BBB21, e "também porque amo o Nordeste".