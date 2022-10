Candidata Soraya Thronicke vota em Campo Grande

A candidata do União Brasil à Presidência da República, Soraya Thronicke, votou no final da manhã deste domingo (2) na Escola Municipal Professor Arassuay Gomes de Castro, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A candidata disse que, considerando o relevante projeto de governo de seu partido, seria “omissão ou covardia” não participar das atuais eleições presidenciais.

“Hoje é a festa da democracia. Ainda acredito que vivamos em uma democracia, e que saibamos discutir política com urbanidade e com respeito, porque quem não tem argumentos grita; quem não entende nada, grita. Não precisamos gritar e desrespeitar os outros para tratarmos de política”, disse a candidata ao chegar em seu colégio eleitoral.

Perguntada sobre a possibilidade de seu partido apoiar outro candidato no segundo turno, Soraya disse que “nem nos bastidores o partido conversa sobre o amanhã”, e que o grupo tem um projeto de governo que carrega as mesmas bandeiras desde 2018.

Por isso, acrescentou, “seria uma omissão ou uma grande covardia não participarmos das eleições. Temos posição para mostrar. São bandeiras que entregamos diariamente nas nossas votações no congresso”, acrescentou.

A candidata manifestou otimismo, apesar de seu nome estar distante dos candidatos que, segundo as pesquisas, estão à frente na corrida presidencial. “Tudo pode acontecer. Pesquisa é uma foto de um momento de uma localidade onde as pessoas foram entrevistadas. A gente tem de ver o filme inteiro, e não só a foto”, concluiu.