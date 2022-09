Candidato à presidência rebate afirmações de Alexi Portela sobre democracia no Vitória; veja vídeo

Candidato à presidência do Vitória pela Frente Vitória Popular (FVP), José Guerra reagiu às declarações de Alexi Portela, ex-presidente do clube entre 2005 e 2013, que alegou ser a democracia a culpada pela fase ruim vivida pelo rubro-negro.

Em entrevista ao site Arena Rubro-Negra, no Barradão, durante a manhã deste sábado (17), quando acontecem as eleições para Presidência e Conselho Deliberativo do Vitória, José Guerra discordou de Alexi afirmando que a democracia é uma força do Leão.

"Eu preferia não estar falando sobre isso. Preferia estar aqui nesse processo democrático, com o sócio fazendo seu voto. Ouvi essa frase e, apesar de respeitar muito toda a contribuição que o ex-presidente colocou para o clube, há uma diferença de princípios muito grande", disse José Guerra.

O candidato @ozeguerra da chapa Frente Vitória Popular, candidato ao Conselho Gestor, ouviu as críticas do ex-presidente Alexi Portela Jr. à democracia no @ECVitoria e rebateu as falas ao nosso reportér @marcelo_gois no Barradão.



Confira o vídeo abaixo: pic.twitter.com/RyzLFKsHHs — Arena Rubro-Negra (@ArenaRubroECV) September 17, 2022

Ele completou: "Acho que a democracia, na verdade, é uma força do Vitória, os problemas do Vitória hoje são porque o clube não cumpriu sua tarefa democrática. Creio que talvez o presidente não quis falar isso, foi apenas equivocada suas falas. Espero que tenha sido isso".

2,8 mil sócios estão aptos para votar na eleição do Vitória, que já terá o resultado publicado em breve. A comissão eleitoral estima que 2,5 mil foram às urnas hoje. Têm direito a voto os sócios com ao menos 18 meses consecutivos de filiação e que estejam quites com suas obrigações, de acordo com artigo 17 do estatuto do clube. Além do próximo presidente, os associados escolherão também os novos integrantes do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal.