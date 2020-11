Candidato a vice-prefeito é preso na Bahia por tentativa de suborno a PMs

Um candidato a vice-prefeito de Amélia Rodrigues foi preso na noite da terça-feira (3) ao tentar subornar policiais militares. A polícia não divulgou o nome do político, mas o CORREIO apurou que se trata de José Eutanio Gomes Martins, conhecido como Totô, do PP.

Os PMs foram abordados depois da apreensão de um carro que fazia propaganda eleitoral abusiva. Segundo a polícia, o candidato então ofereceu uma quantia para que o veículo fosse liberado.

A ação foi gravada por um oficial do 2º pelotão da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Santo/Amaro). O áudio com a tentativa de suborno e o político foram apresentados na 3ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Santo Amaro. O homem confessou que a voz gravada era dele.

O candidato foi autuado em flagrante por corrupção ativa e segue custodiado à disposição da Justiça.