Candidato do PSol ao governo é vítima de racismo em rede social

O pré-candidato ao Governo do Estado do PSOL, Kleber Rosa, foi vítima de um comentário racista nas redes sociais. Em uma postagem que anunciava a sua candidatura no perfil do jornal A Tarde, um homem criticou seu cabelo e afirmou que ele não teria capacidade de governar.

"Trata-se de uma postagem com ofensa racial que faz uma crítica ao meu cabelo que é uma demarcação forte da minha identidade negra e associa minha imagem à loucura desqualificando a minha possibilidade de uma pretensão eleitoral. Como se essa imagem negra não tivesse legitimidade para estar nesse espaço de disputa, de governar o estado", analisa o cientista social e professor Kleber Rosa.

Kleber Rosa destaca que postou o comentário na sua rede social para mostrar a importância da população negra ocupar os espaços de poder. "Seremos totalmente intolerantes a qualquer manifestação racista durante a campanha que tente me desqualificar por ser um homem negro. Qualquer desqualificação em uma perspectiva racista nós não iremos aceitar, inclusive, já estamos estudando com a nossa assessoria jurídica a possibilidade de uma ação que vise responsabilizar o autor do comentário", alerta o ativista do movimento negro e pré-candidato ao Governo do Estado do PSOL.