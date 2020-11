Candidato Empreendedor e seus impactos em qualidade de vida

No último mês de outubro, o Sebrae lançou o Guia do Candidato Empreendedor para as Eleições 2020. A entidade deseja, dessa maneira, incentivar a priorização de políticas públicas focadas no desenvolvimento econômico sustentável e a geração de emprego com o apoio ao empreendedorismo e a melhoria do ambiente de negócios.

Bem didático, o guia foi enviado a todos os partidos e todos os postulantes às prefeituras nos 417 municípios baianos. Ele tem 10 passos e 100 ações para o desenvolvimento e a prosperidade das cidades.

A programação é que, após a eleição, os novos gestores contem com o apoio do serviço para aplicar as diretrizes sugeridas durante a candidatura. Antes da posse, o Sebrae pretende se encontrar com os eleitos. Os 100 primeiros dias de mandato serão marcados por uma visita da entidade a todos os municípios, que poderão, nos próximos quatro anos, se beneficiar dos programas do Sebrae.

O guia é voltado não apenas para os candidatos, mas também para os eleitores. A ideia é que o cidadão saiba escolher um gestor comprometido com o fortalecimento das micro e pequenas empresas. O documento mostra para a população o que um postulante pode fazer pelos negócios locais.

Neste podcast, ouvimos Cecília gerente da Unidade de Ambiente de Negócios do Sebrae Bahia, para explicar o porquê da importância de se formar candidatos empreendedores e de que maneira o estímulo aos negócios locais pode melhorar a qualidade de vida das pessoas.

