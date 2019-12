Candidato passa mal e morre durante seleção da Marinha

Um homem que fazia seleção para a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, em Salvador, morreu durante o processo seletivo, na tarde desta quarta-feira (4). Ele passou mal, foi socorrido com vida, mas não resistiu.

A Marinha informou que Matheus Barbosa Lima, cuja idade não foi divulgada, estava realizando um Teste de Suficiência Física, nas instalações do Grupamento de Fuzileiros Navais, no bairro do Comércio, quando teve um mal súbito. Era por volta das 9h.

Matheus recebeu os primeiros socorros ainda no local. Um médico e um enfermeiro estavam de plantão em uma ambulância UTI, presentes justamente para auxiliar os candidatos caso alguns deles passe mal.

A Marinha contou que Matheus foi transportado para o Hospital Naval de Salvador, que fica a poucos metros do local do exame, onde foi estabilizado. Em seguida, a família dele foi contatada. O exame era conduzido pela Capitania dos Portos da Bahia, que lamentou o ocorrido, em nota.

“Por volta das 14h30, ele foi transferido, de ambulância, com a presença e anuência de seus familiares, para um hospital conveniado indicado pela família, onde infelizmente, veio a óbito, por volta de zero hora do dia 05 de dezembro”, diz a nota.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) informou que o corpo de Matheus foi liberado do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues por volta das 12h de quinta-feira para ser sepultado no Cemitério Bosque da Paz.