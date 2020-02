Candidato vai ao MP e pede revisão no resultado da eleição para Rei Momo 2020

O educador social Renildo Barbosa, de 42 anos, eleito Rei Momo do Carnaval de Salvador 2019, protocolou, nesta sexta-feira (14), no Ministério Público da Bahia (MP-BA), um pedido de análise do resultado do concurso que elegeu o rei da folia para 2020. Segundo ele, Dilson Chagas, eleito para o posto deste ano, não cumpriu critérios do regulamento da disputa.

Candidato na eleição para Rei Momo 2020, Renildo questiona a desenvoltura durante a apresentação do novo comandante da folia momesca. Segundo uma carta aberta publicada em suas redes sociais, Barbosa afirma que Chagas vestiu uma roupa que “usa há mais de 5 anos e tênis. Leu um discurso enviesado, tremendo e chorando. Repetiu várias vezes que era candidato há 9 concursos e esta seria a décima tentativa”, declarou.

Na publicação, Renildo conta que os outros candidatos teriam cumprido todas as tarefas e que não foram cumpridos atributos como cordialidade, desenvoltura, adereços e facilidade de expressão, que constam no regulamento do concurso. “Ele não entregou música no prazo até quinta passada e usou a banda para tocar na apresentação. Ou seja: não levou torcida, não teve fantasia, não levou música e leu um texto como discurso”, escreveu.

Renildo Barbosa, que foi eleito como um dos guardiões do Rei Momo, pede ainda que as notas dadas aos candidatos sejam divulgadas e que os nomes dos jurados do concurso sejam revelados. Em conversa com a equipe do CORREIO Folia, o educador social revelou que um advogado vai entrar com uma ação com pedido de liminar para anulação do concurso deste ano.

O MP-BA confirma o pedido feito por Renildo. De acordo com a assessoria de imprensa, o documento protocolado foi protocolado no Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa (GEPAM) e será encaminhado para a análise da promotora Rita Tourinho. Até o fechamento desta reportagem, o Rei Momo 2020, Dilson Chagas, ainda não tinha se pronunciado sobre o assunto.

Em meio a polêmica, a Federação das Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia, que organiza o concurso, divulgou a realização de uma reunião da corte momesca. A nota divulgada para a imprensa informa que o encontro tem como "finalidade fazer ajustes da programação a ser executada durante o Carnaval 2020".

Concurso 2020

O nome do Rei Momo do Carnaval de Salvador 2020 foi revelado no último sábado (08) em uma cerimônia no Clube Fantoches, em Salvador. No total, seis candidatos participaram da disputa. Dilson Chagas, que já foi Rei Momo cinco vezes em Feira de Santana e uma vez em Alagoinhas, foi eleito o novo comandante da folia momesca e vai receber as chaves da cidade das mãos do prefeito ACM Neto na abertura oficial da folia, na quinta-feira (20), primeiro dia oficial do Carnaval.

O comerciante Dilson Chagas é eleito Rei Momo do Carnaval de Salvador 2020 após nove tentativas (Foto: divulgação)

“Foi com muita alegria e irreverência que participei pela 9° vez do concurso do Rei Momo de Salvador, onde venci pela primeira vez. Me sinto muito feliz por conseguir vencer as eliminatórias e me sinto o Rei Momo mais feliz do mundo. Prometo levar muita alegria para todos os circuitos do carnaval e para os bairros de Salvador”, declarou Dilson Chagas ao CORREIO Folia.

Esta foi a 60ª edição do concurso, que é uma realização da Federação das Entidades Culturais e Carnavalesca juntamente com o Conselho Municipal do Carnaval (Comcar). O publicitário Alan Nery e o educador social Renildo Barbosa, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, foram eleitos os guardiões do Rei Momo, espécie de braço direito da autoridade da folia baiana.

