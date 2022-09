Candidatos à Presidência se enfrentam em último debate na TV antes da eleição

Nesta quinta-feira (29), candidatas e candidatos a presidente da República se enfrentam no último debate presidencial antes das eleições do domingo, dia 2 de outubro. Promovido pela Globo, o embate acontece na sede da emissora no Rio de Janeiro, e será transmitido a partir das 22h30, logo após a exibição da novela Pantanal.

Participam do debate os candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares e sem impedimento na Justiça. Os candidatos Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Felipe d'Avila (Novo), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Padre Kelmon (PTB) confirmaram presença.

Após 45 dias de campanha, desde o início oficial, em 16 de agosto, viagens pelo País e participação em entrevistas e pools realizados pelos principais veículos de imprensa, essa será a última chance que os principais candidatos terão de discutirem e apresentarem seus planos de governo em um evento na TV aberta antes do encerramento do primeiro turno.

No estúdio ficarão posicionados, da esquerda para a direita, Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Padre Kelmon , Felipe D’Ávila, Luiz Inácio Lula da Silva, Simone Tebet e Soraya Thronicke. A ordem foi definida por ordem alfabética do primeiro nome.

O debate será dividido em quatro blocos. Sendo o primeiro e o terceiro com temas livres, e o segundo e o quarto com temas determinados. Cada candidato fará suas considerações finais ao final do quarto bloco.

Segundo a TV Globo, os candidatos três minutos, que podem ser usados como tempo de resposta e réplicas. O cronômetro será parado assim que o candidato sinalizar o final da resposta e o tempo restante será retomado quando ele fizer a réplica. O tempo para perguntas continua sendo 30 segundos, além de um minuto para a réplica.