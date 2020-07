Candidatos ao Enem terão que usar máscaras da entrada até a saída

Uma retificação no edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) afirma que os candidatos dessa edição terão que usar máscaras desde a entrada nos locais de prova até a saída. Isso é válido tanto para a prova impressa quanto a digital.

Os participantes poderão levar máscara reserva para trocar durante a aplicação da prova, diz a alteração feita pelo Ministério da Educação (MEC).

Caso recuse a usar máscara, o candidato poderá ser eliminado do Enem. A retificação está no Diário Oficial da União desta sexta-feira (31).

As novas regras incluem cuidados sanitários para evitar disseminação do coronavírus.

"Comparecer ao local de provas utilizando máscara para proteção à Covid-19. A máscara deve cobrir totalmente o nariz e a boca do participante, desde a sua entrada até sua saída do local de provas. Será permitido que o participante leve máscara reserva para troca durante a aplicação", diz o edital.

Só será permitido retirar o acessório para a identificação do estudante. O edital diz que o manuseio da máscara deve ser feito pelas laterais, sem tocar a parte protetora.

Acompanhantes de lactantes devem usar a máscara também o tempo todo. Só serão dispensados do uso pessoas com autismo, deficiência intelectual, dficiência sensoria ou alguma outra deficiência que impeça uso adequado.

Além do uso de máscaras, o edital cita a necessidade de respeitar o distanciamento quando o candidato for apresentar-se na sala de aplicação da prova.

Ao todo, 5,8 milhões de candidatos estão inscritos. Destes, 96 mil farão a prova digital. O edital também foi atualizado para alterar a data da prova, que em vez de novembro vai acontecer em janeiro e fevereiro. Os resultados serão conhecidos em março.