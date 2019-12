Candidatos do Prêmio Capes Talento Universitário podem consultar o local de prova

Estudantes inscritos no Prêmio Capes Talento Universitário já podem checar os locais de provas onde irão realizar o exame. Para isso, o candidato deve acessar o site da premiação, que é organizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), vinculada ao Ministério da Educação (MEC). O exame será realizado em 60 cidades de todas as regiões do Brasil.

No dia 8 de dezembro, os candidatos enfrentarão uma prova com 80 questões de múltipla escolha e mil graduandos serão selecionados para receber uma premiação de R$ 5 mil cada.

O objetivo do Prêmio Capes Talento Universitário é valorizar o trabalho dos universitários e as pesquisas da Capes, para a formulação de políticas públicas para a educação superior. O resultado será divulgado em fevereiro de 2020.

Requisitos para participar do Prêmio Capes

ara participar do Prêmio Capes Talento Universitário é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no ano de 2017 ou 2018, e ter ingressado, neste ano, em instituições públicas, privadas ou militares.

* Com informações do Ministério da Educação