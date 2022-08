Imagina passar por um parque e ver dois cangurus brigando? Foi o que aconteceu com os funcionários do parque em Canberra, na Austrália. Os animais foram flagrados trocando socos, com uma sequência de apertos e puxões.

A situação ocorreu no último dia 23 de agosto. A briga só encerrou depois que um dos cangurus jogou o outro em um muro de metal, caindo logo em seguida. A estrutura ficou danificada após o fim da troca de socos.