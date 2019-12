Canoa vira com sete pessoas e uma morre, em Pindobaçu

Uma canoa virou, com sete pessoas a bordo, em uma barragem em Pindobaçu, no norte da Bahia, na tarde desta quarta-feira, 25. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma jovem morreu, três pessoas conseguiram se salvar e outras três ainda estão desaparecidas. As informações são do jornal BA TV, da Rede Bahia.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros de Pindobaçu, o acidente ocorreu por volta das 13h, mas ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente e nem informações sobre a identidade da jovem morta e dos desaparecidos. As buscas, no entanto, continuam.