Cansado do Tinder, homem apela para faixa: 'procura-se esposa'

O cardápio de opções amorosas oferecido pelo Tinder e outros apps de namoro é vasto, mas, as vezes, não serve para achar o amor prometido. Foi o caso do perito judicial Sérgio Lopes, que cansou-se da paquera virtual e apelou para uma faixa colocada em Águas Claras, no Distrito Federal, com o anúncio: "homem de 38 anos pprocura esposa", seguido de um telefone para contato.

“Foi uma ideia espontânea, pela necessidade. Juntei a fome com a vontade de comer”, disse ele em entrevista ao portal Metrópoles.

Nascido em São Paulo, ele se mudou para Brasília ainda criança com a família. “Procuro um relacionamento sério, uma pessoa para casar. Não estou de brincadeira”, garante.

A faixa, colocada no fim da tarde desse sábado (27), já rendeu algumas conversas - a maioria com curiosos ou pessoas brincando. Porém, entre as ligações, algumas candidatas já fizeram contato. “Mas nada muito promissor”, pondera Sérgio, que já foi casado e namorou algumas outras vezes.