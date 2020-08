Cantão do Shopping Barra encerra as atividades: 'Nova realidade'

A Cantão do Shopping Barra, em Salvador, irá encerrar as atividades. Em comunicado, a loja informou que só irá funcionar até hoje e que o estoque será comercializado na loja do Salvador Shopping.

“Será um novo momento da nossa relação, que, reconfigurada, permanece existindo (...). São novos passos dentro de uma nova realidade, mas todos eles só tem sentido porque caminhados juntos”, diz a nota oficial.

A Cantão foi fundada pelo casal Leila Barreto e Peter Simon no final dos anos 1960. De lá pra cá, a marca soube se reinventar e fez grande sucesso com as mochilas jeans, o tênis chamado Redley (que virou marca) e as estampas coloridas, principal característica da grife desde o início.

(Foto: Divulgação)