Canteiro central do Imbuí ganhou 45 árvores da Mata Atlântica

Quaresmeiras, ipês, pau-brasil e pau-ferro. Essas foram as espécies das 45 árvores da Mata Atlântica plantadas neste sábado (15), ao longo do canteiro central do Imbuí, por cerca de 30 moradores do bairro. A ação faz parte da Operação Plantio Chuva realizada pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), que já plantou na cidade desde abril mais de mil árvores.

Para Tânia Fachinette, moradora do Imbuí há 12 anos, esse tipo de ação é necessária para se viver em um ambiente mais saúdavel: "O homem usufrui da natureza mais não sabe repor o que ela nos oferece. Precisamos plantar para que as futuras gerações sejam pessoas mais saudáveis e conscientes".

Segundo o secretário da Secis, André Fraga, o engajamento do cidadão no processo de tonar a cidade mais verde é fundamental. "Quanto mais envolvido o cidadão estiver com as ações que transformam para melhor a sua rua ou o bairro onde mora, mais a cidade e quem vive nela ganham. No caso do plantio de árvores é assim. Plantamos para aumentar a cobertura vegetal nos centros urbanos e deixá-la com mais sombras e menos poluição, além de mais bonita", disse.

A Operação Plantio Chuva vai até o mês de julho, com a perspectiva de, segundo a Secis, plantar cerca de 2,5 mil árvores em mais de 60 áreas da cidade.