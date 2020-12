Cantor Amado Batista é diagnosticado com covid-19

O cantor Amado Batista testou positivo para o coronavírus. Segundo informações da família, ele está "ótimo" e não apresenta sintomas da covid-19.

A infecção foi descoberta após ele se apresentar em um show com aglomeração e descumprimento dos protocolos de saúde realizado em Baraúna, no Rio Grande do Norte. No entanto, durante o show, nem o cantor nem os integrantes da banda usaram máscaras. E houve aglomeração do público.

“Ele está ótimo! Desde de quando sentiu a febre foi medicado e não teve mais, foi só no primeiro dia mesmo”, informou a família ao G1.

O cantor recebeu o diagnóstico positivo para a doença na última segunda-feira (21). De acordo com os parentes, o artista tinha sentido febre e, na quinta-feira (24), procurou um hospital particular de Goiânia para fazer exames de sangue e raio-x do tórax para acompanhamento médico.