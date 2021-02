Cantor Belo é preso por show no Rio de Janeiro durante a pandemia

O cantor Marcelo Pires Vieira, o Belo, foi preso nesta quarta-feira (17) por conta de um show que fez no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, desrespeitando proibições por conta da pandemia.

A Polícia Civil investiga a invasão à Escola Municipal Parque da União, onde aconteceu o show, sem autorização das autoridades. Por conta disso, a Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) abriu um inquérito e cumpriu quadro mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão no Rio. Uma das buscas foi na sede da produtora Série Gold, responsável pelo evento.

Segundo o G1, além de Belo, foram presos Célio Caetano e Henrique Marques, sócio da produtora, e Jorge Luiz Moura Borges, o Alvarenga, apontado como chefe do tráfico no Parque União.

Imagens mostraram o local lotado durante o show. Depois do evento, Belo afirmou que seguiu todos os protocolos e não tem "controle geral" sobre a aglomeração. “Fizemos o show seguindo todos os protocolos. Não temos controle do geral. Isso nem os governantes têm. As praias estão lotadas, transportes públicos, e só quem sofre as consequências são os artistas. Que foi o primeiro segmento a parar, e até agora não temos apoio de ninguém sobre a nossa retomada. Sustentamos mais de 50 famílias", dizia, em nota.

Belo já foi preso em outras duas ocasiões. Em 2002, foi condenado a seis anos de prisão por associação para o tráfico depois de, segundo a polícia, negociar drogas e armas pelo telefone com um traficante.