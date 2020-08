Cantor Cauan está em estado grave após piora no quadro de covid-19

O cantor sertanejo Cauan Máximo está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital de Goiânia em estado grave por conta da covid-19, informa o boletim médico divulgado pelo hospital na manhã desta segunda-feira (17).

Ainda de acordo com informações da equipe médica, Cauan, que faz dupla com Cleber, está com quadro de insuficiência respiratória aguda. "Ainda com dificuldade para respirar em respiração espontânea e uso de ventilação não invasiva", informa o boletim.

O sertanejo está internado desde a última quarta-feira (12), quando foi diagnosticado com covid-19. No último domingo (16), a família deu detalhes sobre o estado de saúde de Cauan e divulgou que ele está com 70% do pulmão comprometido pela doença.

Leia o boletim médico na íntegra

O Sr. Charlles Rodrigues Máximo foi admitido na UTI do Instituto Ortopédico de Goiânia em 15/08/2020. Hoje 17/08/2020, encontra-se em estado grave com quadro de insuficiência respiratória aguda, ainda com dificuldade para respirar em respiração espontânea e uso de ventilação não invasiva. Afebril, com pressão arteria normal e com boa diurese.