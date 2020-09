Cantor Cleber, da dupla com Cauan, anuncia que será pai de gêmeos

Menos de uma semana após o outro integrante da dupla, Cauan, receber alta hospitalar, o cantor Cleber compartilhou mais uma boa notícia em suas redes sociais. Nesta última segunda-feira, 31, o sertanejo anunciou que será pai de gêmeos. No seu Instagram, Cleber publicou uma foto em que ele aparece segurando sapatinhos próximo da barriga de sua esposa, Ingrid Mezzon, que está grávida de 14 semanas.



Cleber relatou a história de superação da sua parceira. "Estamos grávidos! Gente, pensa na felicidade que estamos, graças à força da minha guerreira Ingrid Mezzon, que passou por duas Ectópicas (gravidez Tubárias), duas cirurgias graves e mesmo assim se entregou à maternidade sem medo para que a nossa família crescesse. Quando a fé é grande, a bênção vem em dobro! São gêmeos!", postou.



O casal, que está junto desde setembro de 2017, ainda não sabe o sexo dos bebês, mas comemorou muito a notícia nas redes sociais. "Feliz demais, papaizinho! Esses três corações aqui são apaixonados por você", comentou a esposa do cantor.



Além disso, Ingrid também publicou em seu perfil no Instagram como está se sentindo com a maternidade. "Meu parceiro e companheiro! É indescritível tudo que estamos sentindo e vivendo, só agradeço a Deus por poder estar vivendo essa delícia que é a maternidade".