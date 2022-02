Cantor da Calcinha Preta diz que há 'zero chance' de morte cerebral de Paulinha

O cantor Bell Oliver, da Calcinha Preta, negou rumores de que Paulinha Abelha, também vocalista da banda, teve morte cerebral, conforme alguns boatos que circularam na internet. Pelo Instagram, na noite de quinta-feira (17), Bell falou do assunto.

"Passando aqui pra desmentir essas fake news que estão falando que Paulinha teve morte cerebral. Isso é mentira! Ela continua internada, sim, mas estável e em nome de Jesus vai sair dessa. Podem repassar pra todo mundo. Ela continua internada, sendo medicada e bem assistida. Em nome de Jesus ela vai vencer", diz Bell.

Ele pediu que os fãs continuem a rezar pela melhora da cantora, que está em coma. "Continuem orando e pedindo força a Deus por nossa amiga Paulinha. Passando pra tranquilizar todos os fãs do Brasil, é mentira, fake news! Não propaguem essa fake news. Ela está internada, mas zero chance de morte cerebral. Continuem as orações, continuem mandando boas vibrações pra nossa abelha, que ela merece. Em breve estaremos contando novidades boas pra vocês".

A assessoria da banda também divulgou novo comunicado dizendo que todos os boletins de saúde serão divulgados por ele. "Em virtude de especulações e notas infundadas, a equipe da banda Calcinha Preta pede aos jornalistas, amigos e fãs que considerem como oficiais as informações postadas nas redes da artista e do grupo, que manterão todos cientes sobre o estado de saúde da nossa querida Paulinha Abelha", diz a mensagem.

Piora

Com problema renais, Paulinha está hospitalizada desde o domingo e ontem teve uma piora no estado de saúde. Ela está internada em coma no Hospital da Unimed em Sergipe, aguardando transferência para outra unidade, que não foi feita ainda por conta do risco.

Paulinha, que tem 43 anos, entrou para a Calcinha Preta em 1998. Ela chegou a sair da banda duas vezes, para se dedicar a outros projetos, mas voltou definitivamente em 2018.