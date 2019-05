Cantor da Legião Urbana cai do palco durante show em Olinda; veja vídeo

(Foto: Reprodução/Instagram)

O cantor André Frateschi, 44 anos, vocalista da banda Legião Urbana, caiu do palco durante um show no Classic Hall, em Olinda, na madrugada deste sábado (18). Segundo a assessoria do cantor, André fraturou duas costelas. O acidente aconteceu após a terceira música da banda.O cantor, que acompanha os músicos da formação original da banda na turnê XXX anos, caiu do palco e bateu com o tórax. Assista vídeo do momento da queda mais abaixo.

Da esquerda para direita: Dado Villa-Lobos e André Frateschi

(Foto: Igor do Ó/Divulgação)

As produtoras do evento garantiram ao Blog do Social1, coluna social do Portal NE10, que André Frateschi recebeu atendimento imediato após a queda. Durante o atendimento, ele relatou estar se sentindo bem para retomar a apresentação. Enquanto o vocalista era atendido, a banda seguiu o show.

“Queridos, foi um tombaço! Estou aqui juntando todas as minhas forças pra tentar cantar pra vocês, quando na verdade deveria estar fazendo uma radiografia”, brincou o vocalista.

Na volta ao palco, que tem uma altura de 1,60 metro, André cantou mais dois sucessos de Legião Urbana: Andrea Doria (Dois) e Angra dos Reis (Que País é Este?).

Ele também é ator, foi levado para um hospital no Recife, mas o nome da unidade de saúde não foi divulgado. Após ter recebido alta, o cantor volta para São Paulo e não participa do show da banda previsto para acontecer em Fortaleza neste sábado (18). Ele vai se recuperar em casa e não fica internado em nenhum hospital, segundo a assessoria do artista.

Nota das produtoras do evento:

As produtoras Multi Entretenimento, Supernova e Stallo’s, responsáveis pela apresentação do projeto “Dado Villa-Lobos & Marcelo Bonfá tocam Dois + Que País é esse” no Classic Hall, vêm a público esclarecer o ocorrido no show desta sexta-feira, em Recife. André Frateschi sofreu uma queda do palco, caiu em pé e bateu o torax.

Como em todos os nossos eventos sempre há ambulância com médico e bombeiros foram prestados os primeiros socorros e o cantor afirmou que estava bem e apto para voltar ao palco. Cantou mais 2 músicas e seguiu para o hospital para fazer os devidos exames. Ele passa bem!

O show deste sábado em Fortaleza permanece confirmado. André Frateschi, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá estarão reunidos para mais uma grande apresentação.

Segundo a assessoria de comunicação de André Frateschi, ele deve se recuperar em casa e não ficará internado em nenhum hospital

(Foto: Reprodução/TV Globo)

Assista abaixo ao momento da queda e, depois, a tentativa de retorno do cantor ao palco.

André Frateschi venceu a primeira temporada do PopStar, reality show musical da TV Globo, em setembro de 2017. Ele disputou a final com outros cinco participantes do programa: Claudio Lins, Eduardo Sterblitch, Lucio Mauro Filho, Mariana Rios e Sabrina Parlatore.