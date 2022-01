Cantor de pagode morre em Salvador

O cantor da banda de pagode Preto de Luxo, Rony Santana, morreu nesse domingo (23). A banda se pronunciou sobre a morte do artista, negando que ele tenha sido vítima da covid-19.

Em um vídeo, o irmão do cantor também explicou que Rony estava com a taxa de glicemia alta e que por isso foi hospitalizado. "Ele deu entrada no hospital porque estava com o teor de açúcar muito alto e teve que fazer alguns procedimentos. Ele teve três paradas cardíacas. Na terceira, ele não conseguiu ser reanimado", contou Gleidson.

O irmão também contou que o cantor fez teste de covid-19, que deu negativo. A família ainda não divulgou informações sobre o enterro do artista.