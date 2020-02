Cantor é morto durante show em Eunápolis

O motorista de ônibus Adriano Souza Aguiar, 26 anos, foi assassinado com 10 tiros na última sexta-feira (28), num bar no bairro Alegria, em Eunápolis (distante a 671 km de Salvador), enquanto realizava um show. Adriano levava a carreira de músico em paralelo ao trabalho que desenvolvia durante o dia e, segundo relato das testemunhas presentes na hora do crime, os atiradores estavam no local e assistiam à apresentação, quando dispararam contra a vítima.

Todos fugiram à pé em seguida aos disparos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas encontrou a vítima sem vida. Os policiais militares que patrulharam a área e ouviram os disparos chegaram a perseguir os executores, mas não conseguiram efetivar a prisão. A motivação do assassinato está sendo investigada. Adriano tem passagem pela polícia por porte ilegal de arma e, no momento do crime, ele também estaria armado.

Segundo informações do site AcheiSudoeste, o carro da vítima estava estacionado próximo ao bar e os policiais encontraram a porta lateral traseira, do lado do motorista, havia perfuração de tiros.Dentro do veículo teria sido encontrado ainda uma bolsa preta, com sete munições de calibre 38, intactas, dois cartuchos calibre .20 e uma touca balaclava, além de um par de revestimento de cabo de revólver, e R$ 2,7 mil em espécie. O veículo foi periciado no local e liberado. O bar tem câmeras de segurança e as imagens foram encaminhadas para a perícia, na tentativa de ajudar na identificação dos atiradores.