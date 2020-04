Cantor Mumuzinho é internado após testar positivo para covid-19

O cantor Mumuzinho testou positivo para o novo coronavírus. Ele estava há alguns dias com quadro febril e amigdalite.

Após a piora no seu estado clínico, o artista foi ao Hospital Vitória, na Zona Oeste do Rio, onde foi confirmado o resultado positivo para Covid-19 nesta sexta-feira (24).

De acordo com a assessoria, o cantor permanece no hospital, em observação, já que foi detectada uma pneumonia de grau intermediário.

Nos stories, o cantor agradeu o carinho que tem recebido. "Passando só para agradecer as mensagens de carinho. Eu vou ficar bem! Queria agradecer a todas as mensagens de carinho do fã-clube, da imprensa, da minha família, e eu vou ficar bem. Orem por mim! Estou sendo medicado aqui por conta da covid-19 e da pneumonia. Orem por mim e se cuidem. Beijo grande, valeu!", disse o cantor.